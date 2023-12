Sucessor de Costa no PS conhecido ao final da noite deste sábado

O nome do sucessor de António Costa na liderança do PS deverá ser conhecido ao final da noite deste sábado, quando encerrarem as urnas após dois dias de votações.

O deputado e ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, o titular da pasta da Administração Interna, José Luís Carneiro, e o dirigente da linha minoritária Daniel Adrião são os três candidatos a secretário-geral dos socialistas.

A eleição direta do líder do PS começou na sexta-feira e termina esta sábado, havendo cerca de 60 mil militantes com capacidade de voto.

Na sexta-feira votaram os militantes das federações de Lisboa, Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Oeste, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.

Hoje, a votação continua nas federações do Algarve, Baixo Alentejo, Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, Açores e Madeira.