Pedro Nuno Santos está na frente da corrida à liderança do PS. Dados preliminares e não oficiais dão a vitória a Pedro Nuno Santos em dez das doze federações que foram esta sexta-feira a votos.

Segundo dados apurados pela Renascença junto das candidaturas, Pedro Nuno Santos acumula, para já, 64% dos votos, enquanto que José Luís Carneiro arrecada 35% dos votos já apurados. O terceiro candidato, Daniel Adrião, conseguiu 1% dos votos registados esta sexta-feira.

José Luís Carneiro venceu as federações do Oeste e Vila Real. Já Pedro Nuno venceu em Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faul (Lisboa), Leiria, Guarda, Portalegre, Setúbal e Viana do Castelo.

A votação continua este sábado e os resultados oficiais serão conhecidos pelas 23h30.