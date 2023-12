Mesa Nacional do BE vai aprovar listas de candidatos a deputados às legislativas antecipadas

A Mesa Nacional do BE vai aprovar as listas de candidatos a deputados às legislativas antecipadas de 10 de março. A coordenadora bloquista, Mariana Mortágua, volta a encabeçar a lista de Lisboa e a eurodeputada Marisa Matias vai estrear-se como número um pelo Porto.

Na reunião da Mesa Nacional - cujas conclusões serão apresentadas em conferência de imprensa por Mariana Mortágua e na qual será discutida também a situação política - os bloquistas vão aprovar os nomes dos candidatos a deputados pelos diferentes círculos eleitorais, cujas propostas resultam das votações em plenários distritais de militantes.

De acordo com informação adiantada à agência Lusa por fonte do partido, além da manutenção de Mariana Mortágua como cabeça de lista por Lisboa e a novidade de Marisa Matias pelo Porto, será ainda votado o nome da deputada Joana Mortágua para encabeçar de novo a lista por Setúbal.