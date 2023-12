José Luís Carneiro "disponível" para servir o PS

O candidato derrotado às eleições diretas do PS, José Luís Carneiro, diz continuar “disponível para servir o PS”.

Numa declaração de derrota no Largo do Rato, sede socialista, Carneiro confirma que já felicitou Pedro Nuno Santos pela vitória como novo secretário-geral do PS.

O ainda ministro da Administração Interna reforça que “a partir de hoje somos todos socialistas e todos da esquerda democrática com os grandes valores da liberdade, igualdade e fraternidade”.

“O PS tem de ser aberto, plural e democrático, dialogar com toda a sociedade, em defesa dos valores democráticos e constitucionais”, acrescentou.

Carneiro considerou ainda que a sua “candidatura alcançou um notável resultado não tendo sido maioritário”.



Ainda não há resultados oficiais das eleições socialistas, mas já é certo que Pedro Nuno Santos é o novo secretário-geral do PS.

Segundo as informações disponíveis até esta hora, Carneiro terá ganho apenas três federações do partido.