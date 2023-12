Eleições no PS. José Luís Carneiro critica divulgação de resultados parciais

Segundo dados apurados pela Renascença junto das candidaturas, Pedro Nuno Santos acumula, para já, 64% dos votos, enquanto que José Luís Carneiro arrecada 35% dos votos já apurados. O terceiro candidato, Daniel Adrião, conseguiu 1% dos votos registados esta sexta-feira.

Nas declarações deste sábado após votar em Baião, a sua terra natal, José Luís Carneiro sublinhou que confia "muito no voto livre" e que respeita o voto dos militantes.

Deixou também ma garantia, independentemente do resultado destas eleições no PS: "Quero dizer a todos os militantes que aqui estamos e aqui vamos continuar a estar".

Sobre o futuro do primeiro-ministro demissionário, Carneiro considera que António Costa é um ativo do partido e do país que pode aspirar a cargos dentro e fora de portas.

"António Costa é o político com mais experiência executiva do país. E quer seja em Portugal ou na vida internacional, temos muito gosto de continuar a contar com ele e com outros camaradas", declarou o candidato a líder do PS.

Os resultados das eleições internas no Partido Socialista vão ser conhecidos este sábado à noite.