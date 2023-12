Brilhante Dias diz que campanha de Carneiro "adicionou, não dividiu"

Eurico Brilhante Dias refere que a campanha de José Luís Carneiro, já considerada derrotada pela de Pedro Nuno Santos nas internas do PS, "adicionou, não dividiu" o partido.

"Não há resultados que sejam dececionados. Há um vencedor claro e inequívoco e uma candidatura que adicionou ao partido nesta disputa", disse, aos jornalistas, à entrada para o Largo do Rato.

"Foi capaz de dialogar com o centro político e social. Mais de dez mil militantes votaram em José Luís Carneiro", acrescentou.

O líder da bancada parlamentar do PS considera que as internas socialistas foram uma "campanha eleitoral bastante urbana e civilizada" e que fizeram com que o PS "estivesse mais próximo das populações".

"Agora é contruir a unidade interna até 10 de março", aponta.

Pedro Nuno Santos foi este sábado eleito o novo secretário-geral do Partido Socialista, segundo os resultados apurados pela Renascença.

O antigo ministro das Infraestruturas bateu José Luís Carneiro, cotado com a ala mais próxima ao "costismo", terá ficado em segundo lugar e Daniel Adrião terceiro.