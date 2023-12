Costa garante que não tem "vontade de meter os papéis para a reforma"

António Costa garantiu esta sexta-feira que não tem "vontade de meter os papéis para a reforma".

Depois de ter ido votar para as eleções internas do PS, o ainda secretário-geral do partido assegura que vai manter-se ativo, quer seja na política ou noutra área profissional.

"Acho que nenhum cidadão mete reforma para a política. Enquanto estamos conscientes, vivos, mantemo-nos como cidadãos políticos. Logo veremos", referiu.

Aos jornalistas, à saída da sede da área urbana de Lisboa dos socialistas, António Costa prometeu que não vai dar conselhos indesejados e "dizer o que outros têm de fazer ou não fazer".

O primeiro-ministro demissionário realça que as internas do PS são "uma viragem de página" e celebra a mobilização dos militantes para votar: "É um bom sinal de que os socialistas estão prontos".

"Estou de consciência tranquila. Quem me suceder poderá contar comigo para tudo. Se fizer uma pergunta e quiser saber a minha opinião, darei com todo o gosto, mas não estarei aqui para dar conselhos de bancada", afirmou, ainda, recusando indicar em quem votou.