"Seria muito útil": Francisco Assis lança Costa para o Conselho Europeu

O presidente do CES, Francisco Assis, diz que gostava de ver António Costa como presidente do Conselho Europeu para suceder a Charles Michel.

Em entrevista ao Hora da Verdade, programa da Renascença e do jornal Público, o socialista- que apoia Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS- acredita que o primeiro-ministro demissionário não vai terminar a carreira política depois da operação Influencer, que levou à sua demissão.

Sobre si, diz que não tinha condições para ser candidato à liderança do PS, não afasta entrar para o governo nem entrar na corrida a Belém em 2026. E dá a entender que está de saída do CES.

Pode ler a segunda parte desta entrevista aqui, onde critica a atuação do Ministério Público no caso que derrubou o Governo e sai em defesa de Marcelo no caso das gémeas.

Depois de tudo o que aconteceu e da forma como o Governo caiu, o PS tem que ter na sua liderança um rosto que consiga entender se com o PCP e com o bloco?

O PS tem de ter um líder que fale diretamente aos portugueses, que apresente um programa ao país, que diga claramente quais as prioridades do PS, que inicie um novo ciclo na vida nacional e na vida do PS. E que esteja disponível para um diálogo com todos os partidos democráticos em Portugal. No passado houve essa experiência e Pedro Nuno Santos teve um papel muito activo nesse Governo em que o PS teve o apoio parlamentar do PCP e do BE. Ele faz uma avaliação bastante positiva desse processo. Eu tenho uma avaliação histórica distinta, fui contra essa solução por razões essencialmente de ordem política e moral.

Na altura não me pareceu a melhor solução para o país. Mas estamos em 2023, as pessoas já sabem que o PS tem essa disponibilidade, conhecem as vantagens e as desvantagens da solução e, portanto, o quadro político é completamente diferente. Mas eu não o apoio pelas ligações que ele possa ter. Eu apoio-o pelo que ele é, pelas suas posições, pela sua energia, pela sua inteligência, pela sua qualidade política e no essencial das suas ideias, com as quais concordo nos aspectos fundamentais.

Foi tão crítico da geringonça. Já não é uma pedra no sapato? Teria hoje a mesma posição?

Hoje, nem eu nem ninguém pode ignorar o que se passou nestes anos em Portugal: ao fazer-se essa coligação, alterou-se a realidade política portuguesa e, a partir desse momento, a possibilidade de se repetir uma solução dessa natureza existe.

Já não é impossível.

Não é impossível. Tem vantagens e desvantagens. Eu acho que tem que ser é avaliado no seu momento e por isso não antecipo o que deve o PS fazer num quadro pós-eleitoral.