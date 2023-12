Ordem dos médicos diz que processo disciplinar a Lacerda Sales é apenas "um boato"

O bastonário da Ordem dos Médicos considerou esta quinta-feira "estranho o boato" que foi lançado de haver um processo disciplinar a António Lacerda Sales, assegurando que "não há nenhum processo, nem nunca houve a intenção de existir" contra o ex-governante.

"Abriu-se um processo ao caso das gémeas, em que estão a ser investigados os contornos técnico-científicos, os contornos do respeito pela "Leges Artis" [de acordo com as regras]. Agora foi lançado esse boato que está a ser explorado, do meu ponto de vista, para desviar as atenções daquilo que é essencial que é o apuramento da verdade neste caso", disse à agência Lusa Carlos Cortes.

O bastonário reagia às declarações do ex-secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales em que manifestou, num comunicado enviado à agência Lusa, a sua "total discordância pela intromissão inqualificável do senhor bastonário da Ordem dos Médicos na atividade governativa ao vir declarar à imprensa que mandou abrir um processo de averiguação ou de inquérito ao Conselho Disciplinar "para avaliar, obviamente, os médicos" inclusive o ex-secretário de Estado da Saúde".

Para Carlos Cortes, montou-se nestes últimos dias "uma cabala em que houve várias pessoas a falar sobre este assunto que não tem por base nenhuma veracidade".

"Não há nenhum inquérito, nem disciplinar, nem de noutra natureza, neste momento, em relação ao doutor Lacerda Sales", disse, sublinhando que "não há nenhuma intromissão da Ordem dos Médicos noutro poder de soberania".

"A base cai por terra porque este processo que se fala contra o doutor António Sales é uma invenção, ele não existe", insistiu.

Carlos Cortes afirmou que, sendo médico, Lacerda Sales "sabe perfeitamente" que se houvesse um processo disciplinar da Ordem dos Médicos seria notificado.

"Ora não foi notificado ou, se foi, que apresente essa notificação", disse, frisando, que "não existe na Ordem dos Médicos nem nenhuma queixa, nem nenhuma indicação", e o nome dele nunca é referido: "Isso é uma falsidade".