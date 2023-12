Natal. Governo da Madeira concede tolerância de ponto em três tardes e dois dias

O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) decidiu esta quinta-feira conceder tolerância de ponto aos funcionários públicos do arquipélago nas tardes de 22, 23 e 29 de dezembro e nos dias 30 de dezembro e 2 de janeiro.

Em comunicado, o executivo madeirense esclareceu que todos os funcionários que não sejam absolutamente necessários para garantir o funcionamento dos serviços imprescindíveis estão dispensados de comparecer naqueles dias.

"Os serviços da administração pública regional autónoma, que pela sua natureza sejam de funcionamento ininterrupto, assim como aqueles que, por razões de interesse público, tenham que laborar nos dias acima identificados, deverão criar as condições necessárias para que os seus trabalhadores possam gozar a tolerância agora concedida em momento posterior, obtida a concordância dos respetivos superiores hierárquicos", esclarece o governo.

A decisão foi tomada em reunião do Conselho do Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, que decorreu no Funchal.