Montenegro diz que PS não tem credibilidade para receber apoio dos eleitores

No jantar de Natal com os deputados do PSD, o líder do partido escolheu a Educação para demonstrar que Portugal está pior agora do que em 2015.

Luís Montenegro refere que o atual ministro da Educação "veio admitir que o PSD tinha razão" e que "este ziguezague não induz confiança" nos eleitores.

"Seja de Esquerda ou de Direita, vamos confrontar com o cidadão com esta pergunta: Esta gente que muda de opinião, só porque o primeiro-ministro se demitiu, este projeto político tem alguma credibilidade?", refere.

"Será isto suficientemente consistente para receber o apoio maioritário do povo português? Eu estou convencido que não".

O líder do PSD nunca citou o nome de Pedro Nuno Santos, mas referiu que "esta Esquerda com os pilares socialista, bloquista e comunista" prepara-se para uma nova gerigonça.

"Foi a responsável para a maior adesão que houve na nossa história ao Ensino Privado", apontou.

Mais uma vez, Luís Montenegro garantiu a presença de personalidades independentes que vão integrar "um projeto abrangente".

O objetivo do social-democrata promete que o partido "vai abrir-se à sociedade" e a "portugueses qualificados e interessados".