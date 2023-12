Francisco Assis critica erros do Ministério Público: "Não há vacas sagradas"

Francisco Assis lamenta os "erros a mais" cometidos pelo Ministério Público nos últimos tempos. O ex-líder parlamentar do PS e atual presidente do Conselho Económico e Social desafia os partidos a ir a jogo sobre medidas para a justiça, mas pede que tema seja tratado sem partidarite.

Em entrevista ao Hora da Verdade, programa da Renascença e do jornal Público, Francisco Assis, que apoia Pedro Nuno Santos na corrida à liderança do PS, saiu em defesa de Marcelo Rebelo de Sousa no caso das gémeas tratadas no Hospital Santa Maria e não compreende a atuação da PGR no âmbito da "Operação Influencer".

Pode ler a primeira parte desta entrevista aqui, onde Assis lança António Costa para o Conselho Europeu e assume ter "alguma mágoa" pelo que viveu no PS.



Considera que o Supremo Tribunal tem ou não alguma obrigação perante o país e o eleitorado de dizer até às eleições de Março qual é a real situação processual de António Costa?

Eu acho que nós não conhecemos a investigação. Eu não conheço minimamente esse processo, só o que leio na imprensa, a ponto por estar a estabelecer condições dessa natureza. a dizer tem que ser assim ou assado. Há uma coisa que é verdade: tem havido erros a mais por parte do mistério Público e o Ministério Público não é nenhuma vaca sagrada, como a Assembleia da República também não é, e o Governo não é e o Presidente da República não é. O Presidente, está a ser agora altamente escrutinado neste processo que estamos a acompanhar, os partidos são altamente escrutinados todos. O poder político é altamente escrutinado e bem. O poder judicial e o Ministério Público têm que ser também devidamente escrutinado e uma questão que tem que ser colocada é saber, por exemplo, se o Conselho Superior do Ministério Público está neste momento a desempenhar adequadamente as funções de escrutínio do Ministério Público.

Mas isso é um tema que deve ser tratado fora do contexto da disputa pré-eleitoral, porque contamina, e há uma coisa que digo sempre é, se as coisas estão a funcionar mal. Em última instância, a responsabilidade é dos legisladores, porque quem construiu este edifício constitucional e legal foram os legisladores.

Se há coisas que estão a funcionar mal a esse nível, e eu acho que há, a responsabilidade é nossa. Nós todos e até não é especificamente de um partido, é global. É uma matéria em que é interessante saber o que é que os partidos, por exemplo, propõem. É uma matéria sobre a qual, certamente os partidos não deixarão de apresentar iniciativas, porque devem fazê-lo às claras.

Sendo certo que não podemos também estar aqui prisioneiros da ideia de que sempre que vamos discutir este assunto, estamos a querer condicionar a Independência e autonomia do Ministério Público e igualmente do poder judicial. Essa discussão tem que ser feita de maneira a que as pessoas todas passam nela participar ouvindo naturalmente os operadores judiciais que são fundamentais