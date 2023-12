César acusa Carneiro de querer tirar vantagem. "Escrevi o prefácio há um ano ou dois"

Carlos César não se deixa ficar. Depois de José Luís Carneiro apresentar um livro que conta com o prefácio escrito pelo presidente do PS em plenas eleições internas dos socialistas, o próprio Carlos César acusa o candidato de querer "retirar vantagem do prefácio radicalmente elogioso".

Numa publicação feita no Facebook, o presidente do PS (que apoia publicamente Pedro Nuno Santos) lamenta o timing escolhido pelo atual ministro da Administração Interna para publicar o livro.

"O José Luís Carneiro entendeu, há poucos dias, comunicar-me que ia lançar um livro dele, que prefaciei há um ano ou dois, com depoimentos seus sobretudo do período em que liderou o aparelho partidário", esclarece Carlos César.

E prossegue, carregado de ironia: "coube a Santos Silva, na sua condição de 'moderado' apresentar a publicação num acto de encerramento de campanha. Claro que o efeito pretendido foi o de retirar vantagem do prefácio 'radicalmente' elogioso e não do restante conteúdo".

O presidente do PS e antigo líder do governo regional dos Açores puxa assim aquele que tem sido um dos principais temas da campanha interna dos socialistas: quem é moderado e quem é radical. E remata:

"Há duas certezas que tenho nestas eleições: Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro são dois excelentes candidatos. Outra, é que o Pedro Nuno Santos é ainda melhor que José Luís Carneiro", resume Carlos César, vincando a posição que tornou pública nas últimas semanas.

O senador socialista termina voltando a diferenciar os dois candidatos: "Imagine-se, então, o que eu diria de elogioso se prefaciasse um livro de Pedro Nuno".

As eleições internas do PS começam já esta sexta-feira. Os resultados serão conhecidos ao final da noite de sábado, dia 16 de dezembro.