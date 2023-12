Um ano depois do temporal há ainda muito por recuperar no distrito de Portalegre

Há precisamente um ano, um temporal provocou o caos em quase todos os concelhos do distrito de Portalegre. Os concelhos de Avis, Sousel, Campo Maior, Elvas, Arronches e Monforte foram os mais atingidos pelas fortes chuvas que destruíram muitas infraestruturas desde estradas municipais, pontes e outros equipamentos.

Um ano depois há ainda muito por fazer, apesar de o Governo já ter disponibilizado mais de 7,1 milhões de euros, o equivalente a 60 % dos prejuízos totais, que ultrapassaram os 11,9 milhões de euros.

Em declarações à Renascença, o deputado comunista João Dias, que recentemente visitou alguns dos locais mais afetados, refere que o dinheiro chegou muito tarde e as autarquias não têm capacidade financeira para dar resposta a estas obras.

“Ainda na semana passada visitei Foros de Mocho, em Ponte de Sor, e passado um ano não podemos aceitar que a ponte ainda esteja por recuperar e que se estejam a transferir grande parte dos custos para as autarquias, porque a comparticipação é apenas de 60% e o resto fica a cargo da autarquia”, refere o deputado João Dias.

O PCP chamou o secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, ao Parlamento para pedir esclarecimentos sobre o andamento das obras. O deputado João Dias diz à Renascença que, neste caso, o governo devia ter adiantado o dinheiro às autarquias que estiveram quase um ano à espera das verbas comunitárias.

“O Governo devia ter antecipado as verbas e depois acertava as contas dos fundos comunitários que estavam previstos. E deixar 40% do prejuízo nas mãos das autarquias é condicionar a gestão da própria autarquia”, afirma João Dias.

Esta quarta-feira, na audição ao secretário de Estado das Infraestruturas, o PCP quer colocar uma questão muito concreta sobre uma localidade no concelho de Avis, onde a autarquia paga 10 mil euros por mês ao Exército por uma ponte militar.

“Em Foros do Mocho, a autarquia está a pagar 10 mil euros por mês ao Exército pela ponte militar, e isso é muito dinheiro que podia ser usado para a construção da nova ponte”, diz o deputado comunista.

O PCP considera que o levantamento dos prejuízos foi feito de uma forma célere, mas o dinheiro que foi exclusivamente de fundos comunitários chegou muito tarde e a comparticipação de apenas 60% é insuficiente para estas autarquias.

O deputado João Dias questiona ainda porque é que o Governo não disponibilizou a totalidade da verba dos prejuízos que rondam os 12 milhões de euros.

“Era uma verba insuportável pelo Orçamento do Estado? Então o que se dirá das autarquias que têm orçamentos muitos reduzidos” , questiona o deputado comunista João Dias.