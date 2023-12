Paulo Raimundo encabeça lista da CDU por Lisboa nas legislativas

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai encabeçar a lista da CDU por Lisboa nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março, anunciou esta quarta-feira a coligação, que apresenta o deputado Alfredo Maia como cabeça de lista no Porto.

Paulo Raimundo estreia-se assim como cabeça de lista em eleições legislativas, substituindo o anterior secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que tinha liderado a lista por Lisboa desde as legislativas de 2005.

No Porto, a lista da CDU vai ser encabeçada por Alfredo Maia, atualmente deputado na Assembleia da República e que, de acordo com uma nota bibliográfica divulgada pela CDU, é jornalista e foi dirigente do Sindicato dos Jornalistas.

Já por Beja, a CDU volta a apresentar o deputado João Dias como cabeça de lista, à semelhança do que já tinha acontecido nas legislativas de 2022, 2019, em que conseguiu sempre ser eleito.

Em Braga, a professora Sandra Cardoso é a escolha da CDU para cabeça de lista, naquela que será a sua estreia em eleições legislativas. De acordo com a nota bibliográfica, é doutorada em desenho e inovação em formação e integra "equipas de diferentes projetos nacionais do ministério da Educação".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou na quinta-feira o decreto de demissão do Governo (que entrou em vigor na sexta-feira), um mês depois de o primeiro-ministro ter apresentado a sua demissão ao chefe de Estado, em 07 de novembro, que a aceitou de imediato e, consecutivamente, decidiu dissolver o parlamento e marcar eleições legislativas antecipadas para 10 de março.

O primeiro-ministro, António Costa, apresentou a sua demissão ao Presidente da República em 07 de novembro, por causa de uma investigação judicial sobre a instalação de um centro de dados em Sines e negócios de lítio e hidrogénio, que levou o Ministério Público a instaurar um inquérito autónomo no Supremo Tribunal de Justiça em que é visado.