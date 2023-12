Mortágua. Costa devia ter reconhecido que "fracassou em muitas coisas"

A coordenadora do BE considerou esta terça-feira que o primeiro-ministro deveria ter aproveitado a entrevista que deu na véspera para reconhecer que "não resolveu, que agravou os problemas e que fracassou em muitas coisas" durante a sua governação.

Mariana Mortágua deixou estas críticas a António Costa no encerramento de um encontro no parlamento com um conjunto de amas que trabalham em IPSS, adiantando ser esse um dos exemplos nos quais o chefe do executivo fracassou porque "não resolveu o problema de centenas de amas".

"Hoje sabemos que temos uma crise da habitação como não tínhamos antes e que é um fator de empobrecimento (...), sabemos que temos uma crise na saúde e nos serviços públicos. Uma entrevista não seria o lugar para o primeiro-ministro resolver esses problemas, mas poderia e deveria ter reconhecido que não resolveu, que agravou os problemas, que fracassou em muitas coisas", defendeu.

Segundo a líder bloquista, "ninguém esperava que numa pequena entrevista o primeiro-ministro fosse resolver todos os problemas que não resolveu ao longo de dois anos".

"Dois anos com uma maioria absoluta, dois anos com todas as condições para poder fazer tudo o que prometeu, dois anos para resolver problemas que se arrastam há tanto tempo e a verdade é que, não só não resolveu nenhum problema importante do país, como agravou muitos outros", criticou.

Dando o exemplo das "100 mil crianças sem lugar na creche em Portugal" como um dos problemas que ficou por resolver pelo Governo socialista que está agora de saída, Mortágua condenou que estas amas trabalhem com baixos salários e em situação precária quando estão a "cumprir um dever do Estado".

"Quando estas mulheres exigem os seus direitos, ainda há quem lhes diga que vão ser despedidas", disse, acrescentando que as IPSS "estão a receber dinheiro do Estado para pagar e não cumprem".

Reiterando que a responsabilidade deste cumprimento é do Estado, a líder do BE apontou que a luta das amas representa duas coisas, a primeira das quais "o direito de todas as crianças à creche", porque as amas por todo o país "são dois braços do Estado que ajudam a cumprir esse dever", devendo o Estado "dignidade e direitos" a estes trabalhadores.

"O Estado tem uma dívida para convosco, temos todos uma dívida para convosco. O compromisso que nós assumimos é de que essa dívida seja paga até ao último cêntimo. O país deve-vos esses direitos e governar é isso", assegurou.

Mariana Mortágua reiterou o compromisso de que o BE vai "continuar a lutar" para que os direitos das amas sejam cumpridos.