Caso Santa Casa Global. Ana Mendes Godinho disponível para ir ao Parlamento prestar esclarecimentos

A ministra do Trabalho e da Segurança Social admite que está disponível para ir ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre o caso Santa Casa Global.

Esta segunda-feira, o jornal "Público" disse que Ana Mendes Godinho sabia do investimento de 27 milhões de euros no processo de internacionalização dos jogos da Santa Casa.

Em setembro, a governante disse exatamente o contrário à Assembleia da República.

Questionada pela Renascença, esta terça-feira, a ministra mostrou-se "sempre disponível" para clarificar todas as questões, sublinhando que é essencial esperar pela auditoria que ainda está em curso.

"O que me parece fundamental é termos resultados da auditoria que determinei que fosse feita. A informação que tenho é que está em fase de finalização. Espero que seja célere", refere, à margem da apresentação dos resultados intercalares do projeto-piloto da semana de quatro dias de trabalho.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ordenou uma auditoria à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, bem como uma audição externa à Santa Casa Global.

Em abril, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, tinha esclarecido que não homologou as contas da Misericórdia de Lisboa, com resultados negativos em 2021, por estar em curso uma avaliação profunda a todas as rubricas.



Em causa está um resultado líquido negativo de 21 milhões de euros que, pela "grande variação na despesa e na receita, implicou uma avaliação e uma análise profunda das contas, até para garantir o futuro [...] e garantir a sua sustentabilidade".