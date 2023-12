Marcelo deve marcar eleições antecipadas nos Açores, diz Bolieiro

O Presidente da República deve dissolver o parlamento regional dos Açores e convocar eleições antecipadas para a Região Autónoma para o início do mês de fevereiro de 2024.

A decisão era de tal forma consensual que a reunião do Conselho de Estado - que normalmente se estende durante várias horas - durou perto de meia hora.

À saída, o presidente do governo regional, José Manuel Bolieiro, confirmou aos jornalistas que a decisão é "o que esperava", mas pediu que se espere para ouvir o que diz o Presidente da República.

Todos os conselheiros de Estado marcaram presença no Palácio de Belém, à exceção de António Lobo Xavier, antigo deputado do CDS, e António Damásio, neurocientista.

À mesa do Conselho de Estado sentaram-se, como é habitual, nomes como António Costa, primeiro-ministro, Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, Luís Marques Mendes, antigo líder do PSD, Ramalho Eanes e Cavaco Silva, antigos presidentes da República e os líderes dos governos regionais: Miguel Albuquerque (Madeira) e José Manuel Bolieiro (Açores). Entre outros.

Crise anunciada

O Governo liderado pela coligação minoritária do PSD/CDS/PPM tinha um acordo de incidência parlamentar com o a Iniciativa Liberal e Chega. Sobreviveu durante três orçamentos, mas neste quarto e último orçamento regional do mandato a oposição chumbou o documento.

A crise nos Açores levou até o atual presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro a pedir eleições antecipadas. Além dos partidos que estão no poder, toda a oposição concordou que é hora de chamar os açorianos a votar novamente.