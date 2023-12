Costa magoado? Luís Montenegro diz que quem tem de estar magoado são os portugueses

Luís Montenegro respondeu à entrevista de António Costa à TVI, dizendo que quem tem de estar magoado são os portugueses.

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro disse estar "magoado, mas conformado" com as suspeitas de que é alvo na Operação Influencer e a demissão do cargo executivo.

Em resposta, aos jornalistas, o líder do PSD diz que as declarações de Costa foram "uma espécie de choro de despedida".

"Nós temos respeito humano pela mágoa de António Costa por ter chegado ao fim a governação. Mas verdadeiramente magoados estão os portugueses", diz.

"Querem ter médico de família e não têm. António Costa não resolveu o problema. Os alunos chegam à escola e não têm professor. Porquê? Porque António Costa não resolveu esse problema", enumerou.