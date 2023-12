Costa e o novo aeroporto. "Tenho esperança que o PSD não me desiluda"

O primeiro-ministro demissionário, António Costa, espera que o PSD não o desiluda no dossier do novo aeroporto na região de Lisboa e não rasgue o trabalho realizado pela Comissão Técnica Independente (CTI).



“Tenho a esperança que o PSD não me desiluda. Este é o grande teste à credibilidade ao PSD", declarou António Costa, em entrevista à TVI/CNN Portugal.

O líder social-democrata, Luís Montenegro, anunciou a criação de um grupo de trabalho no PSD para analisar o relatório da CTI, que considera que Alcochete e Vendas Novas são as soluções viáveis para o novo aeroporto e que numa primeira fase a solução escolhida deve coexistir com a Portela.

António Costa estranha a decisão de Montenegro, porque a CTI foi consensualizada com o PSD, e critica as mudanças de posição dos sociais-democratas no passado.