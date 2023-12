Costa desconhecia caso das gémeas. "Não sou dado a teorias da conspiração"

O primeiro-ministro, António Costa, garante que apenas soube do caso das gémeas no último mês, através das notícias, e diz que não acredita em teorias da conspiração.

Em entrevista à TVI/CNN Portugal, António Costa diz que não teve conhecimento de um alegado encontro entre o então secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, e Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República.

"Não, nunca soube. Deste caso tomei conhecimento agora que a TVI tem noticiado o caso. Todas as semanas, praticamente, há dezenas de cartas quem vêm da Presidência da República para o gabinete do primeiro-ministro e existe um circuito interno", explica o chefe do Governo de gestão.



O caso das gémeas começou a ser noticiado dias antes da Operação Influencer, que levou à demissão de António Costa e às eleições legislativas antecipadas.

"Só posso entender como uma coincidência. Não sou dado a teorias da conspiração e não me passa pela cabeça que não seja uma coincidência", afirma António Costa.