Montenegro considera prioritário combater causas da corrupção e "ter Governo exigente na ética"

O presidente do PSD defendeu este sábado que "a corrupção enfraquece a democracia" e considerou prioritário combater as suas causas e ter um Governo "exigente na ética e intransigente na integridade".

Numa mensagem divulgada na rede social X (antigo Twitter) para assinalar o Dia Internacional Contra a Corrupção, que hoje se celebra, Luís Montenegro começa por referir que "a corrupção enfraquece a democracia e a confiança dos cidadãos na política".

"É prioritário combater as suas causas e ter um Governo exigente na ética e intransigente na integridade, na transparência e na responsabilidade política", afirmou.

Hoje de manhã, numa nota para assinalar a data, o Presidente da República defendeu a necessidade de se "elevar a consciência crítica junto das elites políticas e económicas" para inverter "uma nefasta perceção pública" sobre os efeitos da corrupção em "certos setores de atividade em Portugal". .

"Neste dia Internacional Contra a Corrupção, o Presidente da República sublinha a necessidade de se elevar a consciência crítica junto das elites políticas e económicas de forma a inverter uma nefasta perceção pública sobre os efeitos que o fenómeno da corrupção tem em certos setores de atividade em Portugal", apelou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado considera que, "como condição para um bom desempenho económico", importa também progredir "no combate legislativo e operacional aos fatores de risco mais abundantes identificados pela Comissão Europeia".

Entres estes, o Presidente aponta "os conflitos de interesses, os financiamentos duplos, a cartelização, ou a ausência de capacidade técnica e de uma cultura organizacional antifraude e economia não-registada".

O Dia Internacional contra a Corrupção é celebrado, anualmente, em 9 de dezembro. O objetivo é sensibilizar para o combate e prevenção da corrupção, de modo a mobilizar recursos para a combater, de acordo com uma página governamental.

O tema escolhido para este ano é "UNCAC at 20: Uniting the World Against Corruption" (Unindo o Mundo contra a Corrupção) e assinala o vigésimo aniversário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC). .

Este dia foi implementado através de resolução adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003.