Se for Governo, PSD não vai mexer nas regras de sustentabilidade da Segurança Social

Em declarações ao programa Casa Comum da Renascença , Pedro Duarte admite que a divulgação do relatório dos peritos da Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social só depois das eleições pode levar a um atraso na reforma do sistema.

O coordenador do Conselho Estratégico Nacional do PSD, Pedro Duarte assegura que o partido de Luís Montenegro não vai mexer nas regras de sustentabilidade do sistema de Segurança Social, caso os sociais-democratas vençam as eleições.

“O PSD já assumiu que na próxima legislatura não vai mexer nas regras da Segurança Social, porque consideramos que isso tem que ser sufragado numa campanha eleitoral e numa eleição”, assegura o comentador residente do programa Casa Comum da Renascença.

“Não vamos ter um mandato para o fazer, porque essa matéria está fora desta campanha eleitoral, pelo menos através deste relatório que todos aguardamos”, justifica Pedro Duarte para quem protelar a divulgação do estudo “vai significar um adiamento, se calhar de quatro anos” das decisões neste domínio.

A Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social pediu ao Governo um segundo adiamento da entrega das conclusões que já estiveram previstas primeiro para junho e depois para o próximo mês de janeiro.

Inicialmente os peritos alegaram um prazo curto para a complexidade da tarefa, mas, com o anúncio de eleições, solicitaram a entrega do estudo após 10 de março, alegando que o documento deve “alimentar um debate aprofundado de natureza estrutural, com um enfoque no longo-praz, com vista à construção de consensos alargados”.

Pedro Duarte assegura, contudo, que se o PSD for Governo e “se tivermos condições para isso”, os sociais-democratas irão “iniciar um debate na sociedade portuguesa, mas não há nenhuma decisão que seja tomada”.