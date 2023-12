“Nunca viveu no mundo real”. Costa, o “taticista genial” é hoje exonerado

419 semanas separam o dia em que António Costa tomou posse pela primeira vez enquanto primeiro-ministro e esta quinta-feira, dia em que é exonerado pelo presidente da República. Oito anos, uma geringonça, uma pandemia e uma guerra depois, Costa passa a primeiro-ministro de gestão, leia-se, de um governo que não pode tomar decisões estruturais e está limitado à gestão corrente. O que deixa feito? O que deixa por fazer? Que legado fica? Qual é a marca de António Costa? Foi a pergunta que a Renascença fez a duas figuras de quadrantes políticos bem diferentes, mas que não estão muito distantes na opinião que têm sobre o tema. “O mais brilhante da sua geração" As palavras são de José Miguel Júdice e não são novas. Carregam com elas o conhecimento de quem trabalhou de perto com António Costa, mas não são exclusivamente elogiosas. O advogado e comentador – que foi mandatário de António Costa na corrida à Câmara Municipal de Lisboa em 2007- descreve o até aqui primeiro-ministro como o “político mais brilhante da sua geração”. As causas? Júdice aponta o “pragmatismo absoluto” e o “tacticismo” como principais traços políticos de Costa e puxa a fita do tempo atrás para lembrar o ano de 2015, em que formou a geringonça mesmo perdendo as eleições: “Nunca acreditou muito nisso, mas teve de o fazer. Teve de negociar em desespero”.

Se por um lado, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados reconhece a capacidade de “tirar pão das pedras” de António Costa, conseguindo dialogar e alcançar consensos com praticamente todos os quadrantes políticos, por outro José Miguel Júdice aponta a falta de um ímpeto reformista por parte do primeiro-ministro demissionário”. “As reformas e o adaptar ao século XXI não aconteceram”, diagnostica Júdice, que acredita que em momentos de “escolhas dilemáticas” Costa tentou sempre encontrar soluções “harmoniosas” para diluir as responsabilidades. Contas certas e "enganar muita gente" A grande marca de António Costa, na visão do advogado e comentador, são as “contas certas” e há uma explicação para isso: “Conseguiu enganar muita gente, disse que ia acabar com tudo o que a troika tinha trazido, mas fez muito pouco disso”. Ou seja, Júdice defende que Costa foi adiando sistemática e intencionalmente a revogação de muitas medidas que ajudaram a controlar a despesa pública e isso permitiu manter o rigor nas contas. “Deixou ficar muita coisa sempre com a ideia que não concordava e que ia mudar, mas não mudou”, assinala o antigo bastonário dos advogados para explicar o sucesso orçamental: “paradoxalmente vai ficar conhecido pelas contas certas” Conflitos dentro do PS e a distância para o "mundo real" Elogiando enquanto critica, Júdice acredita que a maioria absoluta foi a “surpresa absoluta” porque resultou em “abusos” por parte do Governo. A principal razão foi ter trazido as pessoas erradas para os cargos.

“Teve uma oportunidade para ir buscar os melhores e não o fez. Trouxe para dentro do Governo o conflito dos seus delfins. É 90% culpado daquilo que lhe aconteceu”, sintetiza José Miguel Júdice. Mas o advogado encontra uma razão para isso: “Ele nunca viveu no mundo real, nunca teve contacto com o privado, portanto não conhece pessoas”. Ou seja, recorre sempre aos militantes do PS. Em suma, Júdice acredita que António Costa “vai ficar conhecido por ter desbaratado uma maioria absoluta” por ter liderado um Governo que se “desfez tão depressa”.