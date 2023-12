Governo aprova resolução para ANA realizar obras no Aeroporto de Lisboa

O Governo demissionário deu esta sexta-feira, no Porto, luz verde a medidas para "mitigar constrangimentos operacionais no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa". No último Conselho de Ministros antes de ser demitido pelo Presidente da República, o executivo de António Costa decidiu determinar o "cumprimento" de obrigações da ANA relativamente ao aeroporto da Portela.

"O ritmo a que têm sido feitos investimentos no aeroporto Humberto Delgado tem sido inferior àquele que estava previsto", apontou Frederico Francisco, secretário de Estado das Infraestruturas. Isto apesar de um "crescimento de tráfego e procura bastante superior àquilo que era inicialmente previsto", disse.

O responsável, que passou a ter António Costa como ministro das Infraestruturas depois da demissão de João Galamba, declarou que a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) considera que as "obrigações específicas de desenvolvimento" que estavam "explicitamente previstas" no contrato de concessão da ANA "não foram ainda cumpridas". Assim, "esta resolução determina que dê cumprimento a essas obrigações", afirmou.

O secretário de Estado das Infraestruturas recordou que as intervenções implicam a "desafetação de uso militar" do atual aeroporto de Figo Maduro - que existe numa área anexa ao atual aeroporto Humberto Delgado. "

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou também que o Conselho de Ministros aprovou medidas preventivas relacionadas com a construção da linha de alta velocidade, entre Lisboa e Porto.



Segundo o secretário de Estado das Infraestruturas, o decreto aprovado determina a impossibilidade de fazer "operações urbanísticas" sem um parecer prévio da Infraestruturas de Portugal no corredor aprovado para a linha de alta velocidade. A intenção é "congelar os terrenos e não tornar mais difícil, ou mais cara, a execução" do projeto, disse.

De acordo com a ministra da Presidência, "o preço do medicamento deixa de constar obrigatoriamente na caixa do medicamento". "É uma medida de forte redução dos custos de contexto", disse Mariana Vieira da Silva.



Questionada pelos jornalistas, Mariana Vieira da Silva não quis comentar o caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria.

Após a demissão de António Costa, o Governo vai estar limitado nas funções a partir desta sexta-feira, na sequência da marcação de eleições antecipadas para 10 de março de 2024.

Como previsto no artigo 186.º da Constituição, "o Governo limitar-se-á à prática dos atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos".