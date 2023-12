🔴 Em direto. Briefing do último Conselho de Ministros antes da demissão

O Conselho de Ministros esteve reunido esta sexta-feira pela última vez, no Porto, antes de ser demitido pelo Presidente da República.

A conferência de imprensa começou pelas 14h50.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que o Conselho de Ministros aprovou medidas relacionadas com a linha de alta velocidade, entre Lisboa e Porto.

O Governo demissionário deu ainda luz verde a medidas para "mitigar constrangimentos operacionais no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa".

De acordo com a ministra da Presidência, "o preço do medicamento deixa de constar obrigatoriamente na caixa do medicamento". "É uma medida de forte redução dos custos de contexto", disse Mariana Vieira da Silva.



Após a demissão de António Costa, o Governo vai estar limitado nas funções a partir desta sexta-feira, na sequência da marcação de eleições antecipadas para 10 de março de 2024.

Como previsto no artigo 186.º da Constituição, "o Governo limitar-se-á à prática dos atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos".