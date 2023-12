Caso das gémeas. Marcelo volta a negar conhecimento de qualquer ação junto do Ministério da Saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reitera que "não teve conhecimento de quaisquer diligências junto do Ministério da Saúde".

Em comunicado publicado no site da Presidência, o chefe de Estado português volta a negar qualquer envolvimento no processo "após o envio do dossier para o gabinete do primeiro-ministro a 31 de outubro de 2019".

Esta quinta-feira o antigo secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales afirmou que aguarda por documentação para se poder "tentar relembrar" do caso das gémeas, dizendo que apenas responderá "em sede própria", perante a justiça e a inspeção de saúde.

Segundo uma reportagem da TVI, a primeira consulta das gémeas terá sido solicitada por um secretário de Estado à diretora do Departamento de Pediatria do Hospital Santa Maria.

Na Comissão parlamentar de Saúde, foi hoje "chumbado" um requerimento da IL que, entre outras entidades, pretendia ouvir os ex-governantes do setor Marta Temido e Lacerda Sales.

Também hoje, o PS anunciou que vai chamar ao parlamento o atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e a presidente do Hospital de Santa Maria, Ana Paula Martins, salientando que "o parlamento fiscaliza o Governo e os órgãos da Administração Pública, e, por isso, quem está em funções".