Carlos César apoia Pedro Nuno Santos, o "líder distintivo e não um apêndice"

Carlos César acaba de manifestar o apoio a Pedro Nuno Santos para a corrida à liderança do PS. O presidente do partido revelou esta quinta-feira na rede social Facebook que não o fez antes, por entender que as suas funções "poderiam conflituar se chamado a intervir em algum procedimento preparatório desta eleição interna". O dirigente socialista refere que torna público esse apoio por "dever de opção e de clareza de todos os militantes do PS". Na publicação, César faz vários elogios ao ex-ministro das Infraestruturas e deixa críticas implícitas a José Luís Carneiro, um dos outros candidatos à liderança do partido. Pedro Nuno Santos é descrito por César como tendo tido "uma presença ativa e influente constante" no caminho que levou Costa à liderança do PS e do Governo , e, "entre os agora três candidatos, pode dizer-se que é o que esteve e está mais perto da interpretação autêntica desse percurso liderado" pelo atual primeiro-ministro. O presidente socialista refere que Pedro Nuno "é um líder distintivo e não um apêndice" e "pelo que mostrou e não pelo que escondeu, esteve sempre exposto à crítica e ao elogio e será escolhido pelo que é e não pelo que o querem aparentar ser". Uma posição que pode ser lida como uma defesa do ex-ministro das Infraestruturas que sempre foi conotado com a ala esquerda do PS e que agira tenta descolar desse rótulo chamando apoios como o de Francisco Assis ou o de Álvaro Beleza, ambos considerados ligados à ala moderada do partido. Face às acusações do líder do PSD, Luís Montenegro, de que Pedro Nuno é o rosto do "radicalismo" e do "esquerdismo", César defende o ex-ministro que já se classificou de "social-democrata" numa recente entrevista ao colunista do Expresso Daniel Oliveira. "Somos 'socialistas-democráticos', que é exatamente a mesma coisa que 'social-democratas', diz César que traça uma linha distinta entre PS e PSD. O PS "não se confronta com o atual PSD por ser parecido com ele, mas, pelo contrário, por um e por outro abrirem as portas a caminhos diferentes que não são sobreponíveis no tempo e no País", conclui o dirigente socialista.

Aos que querem um PS moderado, o presidente do partido alerta que este "PSD que temos é dos piores e mais cínicos PSD que já tivemos" e o "PS não pode, por isso, se dissolver no centro ou contemporizar com a direita, nem se confundir à sua esquerda falhando a história dos seus compromissos ideológicos, éticos e internacionais". Esses foram compromissos que, "apesar de tudo, foram sempre salvaguardados na experiência de governo que fizemos na Legislatura iniciada em 2015" e é por isso que Pedro Nuno é visto por Carlos César "quem oferece melhores garantias". Apesar dos revezes na relação entre Costa e Pedro Nuno - a revogação do despacho do aeroporto de Lisboa, por exemplo, desautorizando o então ministro -, é no ex-governante que César vê que o partido pode "prosseguir o melhor do trabalho realizado pelos governos de António Costa". Ao mesmo tempo, o presidente do PS vê que Pedro Nuno pode "saudavelmente", mudar o "que há a mudar e inovando no que há a inovar".