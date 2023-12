"O meu filho enviou-me um email" sobre o caso das gémeas, admite Marcelo

O Presidente da República admite que recebeu um email do seu filho Nuno Rebelo de Sousa sobre o caso das gémeas que foram tratadas com um medicamento de dois milhões de euros no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa adianta que enviou esta segunda-feira para a Procuradoria-Geral da República as informações entretanto apuradas pela Presidência.



“Apurou-se que no dia 21 o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, meu filho, enviou-me um email em que dizia que um grupo de amigos da família das gémeas se tinha reunido e estava a tentar a todo o transe que elas fossem tratadas em Portugal”, disse o chefe de Estado, em conferência de imprensa realizada no Palácio de Belém.



[em atualização]