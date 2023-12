"O meu filho enviou-me um email" sobre o caso das gémeas, admite Marcelo

O Presidente da República admite que recebeu um email do seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, sobre o caso das gémeas que foram tratadas com um medicamento de dois milhões de euros no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa adianta que enviou esta segunda-feira para a Procuradoria-Geral da República as informações, entretanto, apuradas pela Presidência sobre os factos ocorridos há quatro anos.



“Apurou-se que no dia 21 [de outubro de 2019] o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, meu filho, enviou-me um email em que dizia que um grupo de amigos da família das gémeas se tinha reunido e estava a tentar a todo o transe que elas fossem tratadas em Portugal”, disse o chefe de Estado, em conferência de imprensa realizada no Palácio de Belém.



De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, a intervenção da Presidência da República no caso das gémeas decorreu num período de dez dias, entre 21 de outubro e 31 de outubro de 2019".

Marcelo Rebelo de Sousa adianta que comunicou a situação ao seu chefe da Casa Civil, que dias mais tarde, “a 31 de outubro [de 2019], enviou, como faz sempre, para o chefe de gabinete do senhor primeiro-ministro” e também ao gabinete do secretário de Estado das Comunidades.

De acordo com o chefe de Estado, o seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, contactou também a então assessora para os assuntos sociais da Presidência, Maria João Ruela, e o chefe da Casa Civil.

Em resposta enviada Nuno Rebelo de Sousa, a 23 de outubro de 2019, é referido que: "o processo foi recebido [pelo Hospital Santa Maria] e estão a ser analisados vários casos do mesmo tipo, estando a ser analisados doentes internados e seguidos em hospitais portugueses, sendo que a capacidade de resposta é muito limitada e depende de decisões médicas do hospital e do Infarmed", referiu Marcelo Rebelo de Sousa.

Mais tarde, o chefe da Casa Civil respondeu a Nuno Rebelo de Sousa que que: "a prioridade é dada aos casos que estejam a ser tratados nos hospitais portugueses, daí que ainda não tenham sido contactados, nem é previsível que o sejam rapidamente. O SNS cobre em primeiro lugar a situação de pessoas que residam ou se encontrem em Portugal. Os portugueses residentes no estrangeiro têm o direito a ser tratados pelos sistemas de saúde dos países onde residam nos termos das convenções de Segurança Social ou, no caso da UE, da legislação europeia".

Marcelo nega favorecimento

O Presidente da República nega qualquer favorecimento e garante: "olhei para o meu filho como qualquer cidadão".

O Ministério Público confirmou em 24 de novembro que instaurou um inquérito sobre o caso de duas gémeas vindas do Brasil que foram tratadas no Hospital Santa Maria com o medicamento Zolgensma, um dos medicamentos mais caros do mundo.

Este caso foi revelado por reportagens da TVI, transmitidas desde 3 de novembro, que relatam que duas gémeas de origem brasileira, que entretanto adquiriram nacionalidade portuguesa, vieram a Portugal em 2019 receber o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal, o que representou um custo total de quatro milhões de euros.

A TVI tem repetido que neste caso há suspeitas de influência do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que negou qualquer interferência.

O caso está também a ser analisado pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e é objeto de uma auditoria interna no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, do qual faz parte o Hospital de Santa Maria.



[em atualização]