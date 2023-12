“Filho do Presidente não é um cidadão qualquer. Marcelo deve tirar consequências políticas”

O vice-presidente da associação Frente Cívica, João Paulo Batalha, entende que o caso da gémeas luso-brasileiras que receberam tratamento no hospital de Santa Maria não está sanado, mesmo depois das explicações apresentadas ao país, esta segunda-feira, pelo Presidente da República.

Em declarações à Renascença diz que o caso é “grave” do ponto de vista ético.

“É uma situação grave em que o Presidente da República se envolve num caso particular a pedido do seu próprio filho, para lá do que é normal a Casa Civil do Presidente da República envolver-se. Todos conhecemos situações de cidadãos que escreveram à Presidência da República, por qualquer razão, quando um cidadão médio não tem esse acesso direto. Este não foi tratado como um caso qualquer. No mínimo, Marcelo Rebelo de Sousa permitiu que se criasse a perceção, no Ministério da Saúde e no Hospital de Santa Maria, de que havia um empenho pessoal do Presidente, neste caso”, refere.

Em conferência de imprensa, num auditório do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que recebeu um email do seu filho, Nuno Rebelo de Sousa, sobre o caso das gémeas que foram tratadas com um medicamento de dois milhões de euros no Hospital Santa Maria, mas negou qualquer favorecimento e garantiu: "olhei para o meu filho como qualquer cidadão".

João Paulo Batalha contrapõe afirmando que “um Presidente da República nunca olha para o seu filho como um qualquer cidadão, nem as pessoas que trabalham diretamente com ele, nem um Ministério da Saúde, nem um hospital, senão como um facilitador”.