PS: Pedro Nuno Santos diz que o PSD "continua à espera do diabo"

"Parece que Pedro Passos Coelho deixou de ser primeiro-ministro e o líder do PSD Luís Montenegro continua a ser líder parlamentar de Pedro Passos Coelho. Anunciara que o diabo vinha e o diabo não veio. E oito anos depois parece que continuam à espera do diabo", afirmou na Covilhã onde participou num encontro com militantes e simpatizantes do distrito de Castelo Branco.



O candidato à liderança do PS argumentou que o PSD continua "agarrado e obcecado com os primeiros quatro anos de governação socialista dizendo que foi má para as pessoas".

"Na realidade questionamos porque é que foi má. Depois de quatro anos de cortes nós tivemos quatro anos de rendimentos e aumento das pensões, de aumento de emprego, do aumento do salário mínimo de redução da divida", argumentou.

Pedro Nuno Santos considerou ainda que foi interessante ouvir hoje o líder do PSD dizer que há um ano que estão a preparar o programa eleitoral. "Pela forma como atabalhoada como a proposta para complemento solidário para idosos foi apresentada diria que começaram a prepará-lo a semana passada", apontou.