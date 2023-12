Presidente do Parlamento Europeu diz que Europa tem de “fazer mais” em Gaza

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, destacou, este sábado, em Lisboa a importância da intervenção europeia na guerra na Ucrânia ou na ajuda humanitária e lembrou ainda a situação no Médio Oriente, onde diz que é preciso ir mais longe

“É urgente fazermos mais para responder à catástrofe humanitária em Gaza, para levar a ajuda, para acabar com o terror, para trazer todos os reféns para casa, para travar o Hamas, para salvar vidas inocentes, proteger as infraestruturas civis e acabar com as hostilidades para permitir a assistência humanitária”, apelou.



Roberta Metsola, que está de passagem por Lisboa, diz ainda que “a Europa tem de mudar”, tem de se preparar para o futuro.

“Num mundo globalizado temos de nos manter competitivos, temos de distribuir melhor os fundos europeus e temos de proteger ainda melhor os mais vulneráveis. Isso significa que a Europa tem de mudar. A História mostrou-nos que o alargamento da União Europeia, baseado em objetivos claros, serve para defender a paz e a prosperidade na Europa. Precisamos também de reformas, porque o que serve para a União a 27 não serve para uma União a 30", afirmou.

A presidente do Parlamento Europeu, que este sábado participou num encontro do Conselho Estratégico do PSD, apelou ainda ao voto dos portugueses: “Envolvam-se com a União Europeia, em vez de a tomarem por garantida. Apresentem as vossas preocupações, se querem mudança. Peço aos portugueses que se preocupem, que participem, que votem, que se façam ouvir, porque a vossa voz conta.”

Roberta Metsola, que hoje participou no Conselho Estratégico do PSD a convite de Luís Montenegro.