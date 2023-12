José Luís Carneiro assume estar convicto de que vai ganhar as diretas e as legislativas

O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro assumiu, esta sexta-feira, estar convicto de que vai ganhar as eleições internas e, posteriormente, as legislativas alegando que os militantes estão a "tomar consciência" do que está em causa.

"Os militantes estão aqui, estão a tomar consciência do que está em causa e eu estou convicto que vou ganhar as eleições dentro do PS e vou ganhar as eleições [legislativas]", afirmou o socialista aos jornalistas à entrada para um encontro com militantes em Lourosa, no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.

Contando que à chegada foi abordado por um homem, simpatizante do PS, que lhe perguntou se podia votar porque queria que ele fosse primeiro-ministro, José Luís Carneiro explicou que, nestas eleições, só podem votar os militantes, ao contrário do que ele gostaria.

E acrescentou: "Eu gostaria que tivessem sido eleições abertas, como aconteceu com António Costa e António José Seguro, porque aí, bom aí, eu estaria já hoje com mais de 70% dos votos dos simpatizantes do Partido Socialista".

O socialista pediu aos militantes para votarem no candidato que tem condições para ser primeiro-ministro porque "essa é mesmo a questão que está em cima da mesa", motivo pelo qual é importante que os militantes se mobilizem para participar nas sessões e para terem uma palavra ativa na discussão da moção de estratégia, vincou.