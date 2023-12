Carneiro promete dedução no IRS dos juros do empréstimo da casa

O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro prometeu, esta sexta-feira, repor a dedução no IRS dos custos com os juros dos empréstimos bancários para compra de habitação, caso seja eleito e vença as legislativas de março.

"Comprometo-me a garantir que as famílias que têm empréstimos bancários para habitação terão uma dedução no IRS no que respeita aos custos com os juros desses empréstimos", afirmou o socialista à chegada para um encontro com militantes em Lourosa, no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.

Esta proposta, que faz parte da sua moção de estratégia, é "muito importante para todos os portugueses", disse.

Dizendo que o objetivo é valorizar os rendimentos das famílias, José Luís Carneiro referiu que a medida abrange milhares de famílias portugueses, particularmente os mais jovens que querem comprar casa e que hoje têm custos muito elevados com a habitação.

"São muitas as famílias portuguesas que têm créditos à habitação, muito particularmente as classes médias e os mais jovens", ressalvou.