Mortágua quer "acertar contas com os facilitadores" e diz que PS criou a sua própria crise

A líder do BE, Mariana Mortágua, considerou esta quinta-feira que a maioria absoluta se demitiu porque "criou a sua própria crise", prometendo uma campanha eleitoral a "acertar contas com os facilitadores" que acusa de serem a "nata podre do regime".

O BE juntou esta noite, em Lisboa, muitos dos seus principais rostos num comício já em formato de campanha, no qual Mariana Mortágua estabeleceu o tom, os principais alvos e temas com os quais o partido se vai apresentar às eleições antecipadas de 10 de março do próximo ano.

"A maioria absoluta demitiu-se porque criou a sua própria crise, porque os ministros e secretários de estado entravam e saiam num virote, porque alguns deles se comportaram como verdadeiros rufias, porque o escândalo dos envelopes no gabinete responsabiliza o envelopador e fragiliza também quem o escolheu", condenou.

Acusando o Governo do PS, agora de saída depois da demissão de António Costa, de ter espalhado "à sua volta o caos na saúde e na educação", a líder do BE concluiu que foi feito o que sempre acontece num maioria absoluta, ou seja, "carreiras, lugares, cunhas e disparates".

"O Governo tinha tanta maioria que esqueceu o povo, achou que não era preciso levar este país a sério", enfatizou.

Mariana Mortágua questionou como é que Portugal se habituou "a sofrer este circuito de poder assente nos facilitadores" que acusou de serem a "nata podre do regime" e os "mestres dos truques".

"Nesta campanha eleitoral queremos e vamos acertar as contas com os facilitadores e vamos proteger toda a gente que paga, com a sua vida esforçada, o privilégio destes muito poucos que ganham tanto, mas tanto, com o esforço de tanta gente", prometeu.

Falando diretamente a quem "perdeu com a maioria absoluta" na habitação, na saúde ou na educação, o povo que "sente que a vida é um jogo de cartas marcadas" porque "o jogo muda e ganha sempre os mesmos", a líder bloquista apontou às eleições de 10 de março: "é com este povo e contra os facilitadores que queremos fazer a maioria nas eleições de março".

Mortágua defendeu ainda que, desde que as eleições foram marcadas pelo Presidente da República, são feitas "promessas estranhas" pela direita.

"Os facilitadores entraram em competição como se não fizessem, como se não tivessem sempre feito parte da maioria absolutíssima que protegeu o maior mostro deste país, que é o monstro da especulação imobiliária. Esse monstro tem a marca do PSD-CDS", enfatizou.

Para a líder do BE, com tudo o que o PS e a direita têm feito, é um atrevimento dizer que são moderados, comprometendo-se, no setor da habitação, com "medidas praticáveis, eficazes e no tempo certo para que as pessoas vivam sem medo".

Na reta final do discurso, Mortágua antecipou que "vão ser tempos difíceis e feios", apontando uma maioria absoluta que conta "com o susto e pavor" dos portugueses para que esqueçam tudo o que aconteceu nos últimos meses.

"A direita está raivosa, está em modo de concurso para saber quem é mais boçal, mais violento, quem é mais de direita. Adoram o Trump, e o Milei, como adoraram o Bolsonaro, e acham até que chegou a sua vez", disse, assegurando que a vez dessa direita "não chegou" porque o BE recusa trocar "a esperança pelo medo".