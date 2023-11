Pacheco Pereira. "Se o PSD precisar dos votos do Chega para governar, vai acontecer"

Se o PSD precisar dos votos do Chega para governar, acabará por acontecer. Esta é a opinião de José Pacheco Pereira, antigo líder parlamentar dos sociais-democratas.

No programa “O Princípio da Incerteza”, da CNN Portugal, o comentador admitiu como “altamente provável” que o PSD possa precisar do Chega como parceiro para formar governo.

“No PSD, se for preciso os votos do Chega para governar - e isto é daquelas coisas sobre as quais não tenho dúvida nenhuma - isso vai acontecer. Se não for com Montenegro, vai acontecer com alguém que imediatamente vai aparecer”, disse.

E que o mesmo possa acontecer com o PS e uma eventual reedição de uma geringonça.

“E o PS a mesma coisa. Com os votos ou a abstenção mais ou menos pactada do Bloco de Esquerda e do PCP - eventualmente do PAN, ou de outro partido - vai fazê-la”, acrescentou.

O antigo deputado e líder parlamentar do PSD contraria assim o presidente Luís Montenegro, que, por várias vezes, têm recusado quaisquer entendimentos com o Chega para formar governo.