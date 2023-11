Carneiro critica PSD por "agora prometer tudo e a todos" e avança com medidas sociais

O candidato à liderança do PS José Luís Carneiro apresentou este domingo um conjunto de medidas sociais de apoio sobretudo a idosos e pessoas sem-abrigo e criticou Luís Montenegro por "estar agora a prometer tudo e a todos".

"Vi que agora [referindo-se a propostas apresentadas no sábado pelo líder do PSD] fazem propostas para valorizar as pensões. Recordo-me que o PPD/PSD, quando estava no Governo, queria cortar as pensões em 600 milhões (...). Os portugueses, felizmente, têm boa memória", disse José Luís Carneiro.

No Porto, em declarações aos jornalistas e após almoçar com o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), Lino Maia, bem como com o provedor da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel Lemos, o candidato a líder dos socialistas apresentou um conjunto de propostas sociais.

Questionado sobre se o fazia hoje depois de no sábado Luís Montenegro ter avançado, entre outras medidas, que quer aumentar para 820 euros o rendimento mínimo dos pensionistas até 2028, José Luís Carneiro garantiu que não anda a reboque do PSD, partido que, disse, "fez cortes que o PS teve de repor".

"Os portugueses lembram-se que quando [Luís Montenegro] era líder parlamentar defendia políticas com as quais estivemos em total oposição desde cortes nas pensões, cortes nos salários, o apelo a que os jovens e os professores deixassem o país. Estamos num Governo do PS, do qual me orgulho de fazer parte, que repôs salários, repôs pensões, valorizou rendimentos, promoveu o maior aumento do salário mínimo desde que há memória no nosso país", disse o candidato a secretário-geral do PS.