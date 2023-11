Ribau Esteves coloca Chega entre os "democratas". Dizer o contrário "é uma estupidez"

"É muito bonito dizer ao líder do partido que temos de ter um grande programa e temos de ser positivos, mas tenhamos a certeza absoluta que se não conseguirmos que fique claro nos portugueses a miséria do acumular de oito anos, aquilo que é o recorde de impostos e o empobrecimento da qualidade dos serviços públicos, se isto não assentar devidamente nos portugueses pintem lá o programa da cor que vocês quiserem, mas ninguém vos vai dar razão", avisou o autarca de Aveiro.

Ribau Esteves agora também não declara amor à direção nacional do PSD, mas reconhece que o partido está num " quadro de jogo no terreno todo" e que é tempo de ser "uma equipa toda". Com o autarca a dar a estratégia para ganhar as eleições legislativas de março: "É preciso marcar bem a diferença do PS"

O presidente da Câmara de Aveiro, na altura um apoiante de Rui Rio, mostrava assim o desagrado pela candidatura de Montenegro à liderança do PSD. Este sábado carregou com recados a intervenção de seis minutos que fez ao Congresso extraordinário de Almada.

Resumindo, Ribau Esteves pede que seja o PSD a assumir-se como "alternativa credível ao PS" e dizer "basta, porque há outros que dizem uma palavra sinónima, que existem e são democratas".

Montenegro não tem negado que o partido liderado por Ventura não seja democrata, mas acusa-o de "imaturidade" e nega-se a fazer um acordo pós-eleitoral com o Chega, caso precise formar maioria parlamentar após as eleições.

"Aquela conversa de que há partidos que não são democratas é uma estupidez", reforça Ribau Esteves, que acrescenta que o PSD tem "de ganhar aqueles que apostam na palavra sinónima de 'basta', mas temos de lhes ganhar pelos argumentos da política e da razão, é aqui que lhes temos de ganhar e não a dizer que não são democratas", insiste.

Tal como fez Luís Montenegro na intervenção que abriu o Congresso de Almada, Ribau Esteves carregou nas tintas contra Pedro Nuno Santos, um dos candidatos à liderança do PS. "Quem de nós não demitia um ministro que indemnizou por sms uma rapariga que depois vai a secretária de Estado?", questionou o autarca.

Ribau tocou depois ao de leve no caso judicial Influencer que levou à demissão do primeiro-ministro. "A crise política que estamos a viver não nasceu de uma investigação criminal, mas da demissão de um primeiro-ministro com uma maioria parlamentar que apodreceu, tamanho foi o lixo que acumulou debaixo tapete, não demitiu quem tinha de demitir".

Nem o ex-ministro João Galamba se safou de passar pela intervenção do autarca de Aveiro. "Quem não demite tanta gente que faz tanta asneira, um ministro que tem os seus assessores à porrada no gabinete?", referindo-se ao episódio do computador alegadamente roubado no Ministério das Infraestruturas.

A ala afeta a Rui Rio, de que Ribau Esteves faz parte, assume agora que o partido precisa de cola para as três eleições que o PSD terá de enfrentar em 2024. "Agora mais importante do que nunca é a palavra unir", assume o autarca, que avisa: "Temos de ir a todas, lutar em cada terra", rematando com um "Luís, este é o teu tempo", dirigindo-se a Montenegro.