Quem chamou a PGR a Belém? "Parece que ninguém fala a verdade"

O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, concorda com a divulgação, a título excecional, da ata do último Conselho de Estado.

Em causa está o facto de António Costa ter, alegadamente, admitido que solicitou a presença da Procuradora-Geral da República, a 7 de outubro, no Palácio de Belém, para perceber junto de Lucília Gago se estaria a ser um obstáculo à investigação aos arguidos da Operação Influencer.

Versão que o primeiro-ministro se apressou a desmentir, e que, esta semana, foi contraditada por António Lobo Xavier.

Sem se alongar em detalhes, o conselheiro de Estado aproveitou a presença no programa ‘O Princípio da Incerteza’, da CNN Portugal, para sugerir que Costa terá dito que a reunião com a PGR em Belém teria sido por si solicitada.

“Eu acho que as reuniões do Conselho de Estado merecem sempre grande sigilo, mas Lobo Xavier entendeu que deveria repor alguma verdade nesta questão”, assinala Nuno Botelho.

No habitual espaço de comentário aos sábados no programa ‘Manhã, Manhã’, da Renascença, o empresário e jurista diz concordar com a quebra de sigilo por parte do conselheiro de Estado e com a possibilidade de ser divulgada a ata da última reunião do órgão de consulta do Presidente da República, “a bem do bom relacionamento institucional e da não degradação das instituições, seria importante”.