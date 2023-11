PS está a afastar-se de Mário Soares, diz o CDS

O líder do CDS, Nuno Melo, acusa o PS de estar a afastar-se de figuras como Mário Soares, ao afastar-se das celebrações do 25 de novembro.

Nuno Melo esteve nas celebrações da Câmara Municipal de Lisboa - onde a maior parte dos socialistas estiveram ausentes - e lamenta que estejam a esquecer-se do que fez um dos fundadores da Democracia.

“Quando nós pensamos no 25 de novembro também pensamos naquele famoso comício da Fonte Luminosa, como Mário Soares e os moderados do PS, do lado do PSD e do CDS, se levantaram contra os extremismos. Hoje quando o PS renega o 25 de novembro renega o seu património e a memória dos seus melhores, incluindo o seu fundador”, referiu.

Nuno Melo preferiu não comentar uma eventual coligação com o PSD para as eleições legislativas, marcadas para março do próximo ano.