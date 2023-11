PGR esteve nas celebrações do 25 de novembro organizadas por Moedas

À Renascença , a Câmara Municipal de Lisboa explica que Lucília Gago foi convidada através do protocolo da autarquia. A própria realização das comemorações foi colocada em causa pela oposição à Coligação Novos Tempos.

Ao evento - que provocou discórdia desde que foi anunciado durante o discurso de Carlos Moedas no 5 de outubro - juntou-se uma das figuras mais citada nas últimas semanas por causa da Operação Influencer, que culminou com a demissão do primeiro-ministro, António Costa.

A procuradora-geral da República, Maria Lucília Gago, marcou presença nas comemorações do 48º aniversário do 25 de novembro organizado pela Câmara Municipal de Lisboa.

Na primeira fila do salão nobre da CML, a procuradora-geral sentou-se ao lado de Henrique Gouveia e Melo, atual chefe do Estado-Maior da Armada que se tornou familiar aos portugueses por liderar a taskforce da vacinação contra a Covid-19. Os restantes chefes dos ramos das Forças Armadas também estiveram nos paços do concelho.

Nesta sessão comemorativa, Moedas citou Mário Soares para criticar a ausência da maior parte dos socialistas com responsabilidades na câmara. Do PS, apenas o deputado municipal Manuel Lage foi ao evento, o que motivou o presidente da Câmara de Lisboa a agradecer "do coração" a sua presença. Rosário Farmhouse, presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, também não faltou. Mas todos os vereadores socialistas estiveram ausentes.