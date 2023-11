Pedro Nuno Santos contra discurso “extremado e panfletário” do PSD

Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do PS, acusa o líder do PSD de fazer um discurso “extremado e impróprio para quem quer governar o país”.

Depois de ter sido acusado por Luís Montenegro de estar a planear uma nova “geringonça”, o ex-ministro socialista reage.

“Vimos um discurso cheio de ataques, de queixas, de críticas, numa linguagem extremada, panfletária, muito pouco própria de quem quer governar o país. Nesse discurso foi feito um ataque a uma experiência governativa que os portugueses guardam com uma memória boa, por oposição a um governo onde Luís Montenegro foi líder parlamentar e infligiu sofrimento ao povo português”, referiu.

Em Viana do Castelo, aos jornalistas, Pedro Nuno Santos realçou ainda que o Chega continua a ser um problema do PSD e não do PS.

“Não há nenhum cidadão português que ache que há risco do PS se entender com o Chega. Essa é uma ‘batata quente’ do líder do PSD, não é um problema do PS. Aquilo que sabemos da experiência governativa do PSD é fazer um acordo com o Chega depois de ter dito durante toda a campanha que não faria esse acordo”.

Pedro Nuno Santos é um dos três candidatos à liderança do PS, juntamente com José Luís Carneiro e Daniel Adrião.