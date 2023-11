Montenegro atira a Pedro Nuno Santos. "Deus nos livre de ter um radical no Governo"​

Pedro Nuno Santos é o "mais fanático defensor" da geringonça, a "versão moderna do gonçalvismo", juntamente com a "Cinderela" Mortágua. Foi com estas palavras que o líder do PSD abriu os trabalhos do 41.º Congresso, a decorrer em Almada.

Foi ao candidato à sucessão de António Costa que Luís Montenegro apontou baterias, encostando Pedro Nuno Santos à ala esquerda do PS. "O país vai ter oportunidade de dizer não ao gonçalvismo", disse o líder do PSD aos congressistas que enchem o pavilhão dos desportos de Almada.

Optando por um discurso moderado e descolado de "radicalismos", Montenegro a garantir que "o PSD não é extremista, não é radical, mas interclassista", piscando o olho aos eleitores do PS que se mostram agora descontentes.

"Este PSD mais do que ser de esquerda ou de direita é das pessoas e para as pessoas", diz Montenegro, que garante que o partido "é uma casa segura para os não socialistas, mas é também uma casa segura" para os que votaram em António Costa e "que não acreditam neste novo gonçalvismo travestido de geringonça".

[Notícia atualizada às 11h18 de 25 de novembro de 2023]