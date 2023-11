Cavaco Silva aparece de surpresa e em silêncio

Aníbal Cavaco Silva surgiu de surpresa no pavilhão municipal dos desportos em Almada, tendo sido anunciado minutos antes pelo presidente da mesa do Congresso Miguel Albuquerque, que se referiu ao ex-líder do partido como um "estadista dos séculos XX e XXI".

O antigo primeiro-ministro e Presidente da República apareceu ao princípio da noite, manteve-se sempre em silêncio até entrar no recinto onde decorre o Congresso e sentou-se na primeira fila ao lado da sua ex-ministra das Finanças Manuela Ferreira Leite, que de resto, chegou a Almada minutos antes de Cavaco.

Era o trunfo que estava guardado por Luís Montenegro e o líder do PSD, que sempre teve o apoio público de Cavaco, desfez-se em elogios na segunda intervenção do dia, precisamente em horário nobre para os diretos da comunicação social.

Montenegro arrancou a intervenção a saudar "muito especialmente" Ferreira Leite e Cavaco Silva, referindo que presença de ambos "enche a alma, dá alento e tem grande significado" para o PSD.

Sobre o ex-Presidente da República, Luís Montenegro disse que se trata do "responsável pelo maior e mais profundo legado de desenvolvimento que Portugal conheceu no pós 25 de abril".

Chamando sempre "presidente" a Cavaco Silva, o líder do PSD declarou-lhe "gratidão" e referiu o "grande orgulho" que tem pelo que o ex-primeiro-ministro "desenvolveu à frente do Governo".

A partir do palco, Luís Montenegro gabou a "visão", a "honestidade" e a "sensibilidade social" de Cavaco, somada à "vontade de dar às pessoas os instrumentos de que elas precisam para atingirem os seus objetivos e sonhos".

Durante o discurso Montenegro disse-se convencido que vai ganhar as eleições legisaltivas de março e classificou a marca de Cavaco no país como "uma referência e uma grande inspiração para aquilo que vamos fazer em Portugal nos próximos anos" e prometeu que o partido vai "estar à altura" do legado do ex-Presidente "nos próximos anos".