Carlos Moedas. "Estou muito confiante numa vitória do PSD em março"

“Sou só um militante.” Foi assim que Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa chegou ao Complexo Municipal dos Desportos de Almada, para o 41.º Congresso do PSD, avisando que não veio para “ofuscar ninguém”.

O autarca de Lisboa defendeu que, dada a situação política atual, “as pessoas já não confiam nos políticos”, mas mostrou certezas quanto a uma vitória do PSD nas próximas legislativas.

“Estou muito confiante numa vitória em março. O PSD é o abrigo das pessoas, daqueles que já não acreditam”, afirmou aos jornalistas, à entrada para o congresso.

O militante social-democrata sublinhou que o País “precisa de um PSD forte e de um PSD unido”, e que foi essa a razão para a sua aparição, para mostrar “apoio incondicional” ao seu partido.

Questionado sobre uma eventual coligação partidária do PSD com o CDS ou a Iniciativa Liberal, Moedas lembrou que venceu as eleições autárquicas em Lisboa com uma coligação - e que na altura a IL “não quis participar e hoje arrepende-se disso”.