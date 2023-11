Pedro Nuno Santos pediu ideias no X. Carros de luxo, TAP e WhatsApp entre respostas

“Envie-nos o seu contributo para a moção política de orientação nacional com que me apresentarei às eleições para Secretário-Geral do Partido Socialista”. O repto foi lançado por Pedro Nuno Santos, na rede social X (antigo Twitter) e menos de 24 horas teve mais de 50 mil “likes” e mais de 300 contributos.



Tiago Pita, por exemplo, sugere “acabar definitivamente com todos os regimes especiais para reformados estrangeiros”, acrescentando que “Portugal precisa de atrair pessoas em idade activa, atrair talento e não populações que contribuem para a especulação imobiliária”. Já Miguel Peres escreve “Infraestuturas: aposta séria na ferrovia”.

Mas se estas duas ideias podem ser considerados contributos sérios, são também uma exceção. A maioria dos comentários envolvem, por exemplo, a TAP, o WhatsApp ou carros de luxo.

A Kika, por exemplo, escreve ”que tal 3,2MM para a TAP? Tenho a certeza que ainda ninguém tinha pensado nisso”, em tom irónico, aludindo ao dinheiro já injetado na companhia aérea, dossier que esteve na tutela de Pedro Nuno Santos, enquanto ministro das Infraestruturas.

Na mesma linha, Nolito sugere “devolver o dinheiro da TAP aos portugueses. Vou mandar mail” ou RickLasso comenta “tenho 3.2 milhões de razões para não enviar contributos. O que acha?”

A polémica em torno da indemnização milionária a Alexandra Reis, autorizada por Pedro Nuno Santos depois de trocas de mensagens no WhatsApp, também não é esquecida. BernardeZ, por exemplo, sugere “um cheque de 500.000€ a cada português seguindo o exemplo da Alexandra”. Também Guilherme propõe “eliminar o Diário da República e passar a ser tudo feito por WhatsApp para aprovar leis e indemnizações”.