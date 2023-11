Partidos de extrema-direita reunidos em Lisboa, Ventura leva Le Pen ao Parlamento

Vários representantes de partidos europeus de extrema-direita vão estar reunidos em Lisboa, num encontro da família europeia Identidade e Democracia. Segundo informação divulgada pelo Chega, que integra este grupo, André Ventura e a deputada Rita Matias vão participar na reunião pública que se realiza, esta sexta-feira, no convento do Beato.

Este encontro conta ainda com a presença de vários eurodeputados como Gerolf Annemans do Vlaams Belang da Flandres, de Tino Chrupalla, do partido Alternativa para a Alemanha e de Marine Le Pen, ex-presidente do Rassemblement National.

Para além desta reunião, André Ventura convidou Marine Le Pen e também o alemão Tino Chrupalla para um encontro na Assembleia da República seguido de uma conferência de imprensa que estava marcada inicialmente para os Passos Perdidos.

O local da conferência de imprensa acabaria por ser alterado para uma sala do grupo parlamentar do Chega. Questionado sobre esta mudança, André Ventura diz que os serviços da Assembleia da República não autorizaram a conferência de imprensa nos Passos Perdidos.

“O presidente da Assembleia da República, os serviços da Assembleia da República não autorizaram que a ex-presidente da Rassemblement Nacional e o presidente da AfD alemã falassem aqui aos jornalistas e obrigaram-nos a transferir para uma sala do grupo parlamentar” responde André Ventura que questiona esta decisão.

“Não quero partir para a crítica porque não tenho bem noção do precedente, mas tenho a ideia que já aconteceu várias vezes pessoas que não são deputados estarem aqui, como Hugo Soares ou Luis Montenegro não sei se há um regime específico para dirigentes estrangeiros” concluiu André Ventura.

Questionado pela Renascença, o gabinete do Presidente da Assembleia da República esclareceu que “o Grupo Parlamentar do Chega solicitou aos serviços da AR um pedido de autorização para a realização de uma conferência de imprensa conjunta com entidades exteriores à Assembleia da República (Partido Rassemblement National, de França, e Partido AfD, da Alemanha).

Os serviços da Assembleia da República comunicaram que os espaços disponíveis na AR para a realização de conferências de imprensa são para uso exclusivo dos deputados, de membros do Governo que compareçam na AR no cumprimento dos seus deveres perante Parlamento e de membros de delegações estrangeiras em visita oficial à Assembleia da República” esclarece o gabinete de Santos Silva em resposta enviada à Renascença.