Moreira da Silva "focado" na ONU rejeita voltar à política nacional

O antigo candidato à liderança do PSD Jorge Moreira da Silva mostrou-se empenhado no seu trabalho como subsecretário-geral das Nações Unidas, afastando a possibilidade de um regresso à política nacional a curto prazo.

"Estou totalmente focado nas Nações Unidas, eu acho muito difícil encontrar um desafio tão mobilizador como aquele que tenho. Lidero uma organização que faz 1.000 projetos por ano em 85 países em desenvolvimento", disse Jorge Moreira da Silva esta quinta-feira, depois de ser questionado sobre a possibilidade de desafiar a liderança de Luís Montenegro se o PSD não vencer as eleições legislativas antecipadas do próximo ano.

À margem de um fórum sobre infraestruturas ao serviço da sustentabilidade e resiliência das comunidades, em Bruxelas, Jorge Moreira da Silva, hoje subsecretário-geral das Nações Unidas, rejeitou estar a "menorizar a vida política nacional".

"Estou apenas a dizer que eu já não faço parte dessa discussão", disse.

O antigo ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia no Governo de Pedro Passos Coelho (2011 - 2015) disputou a liderança com Luís Montenegro, na sequência da saída de Rui Rio, depois das eleições legislativas antecipadas de janeiro de 2022.

Montenegro venceu as eleições diretas no PSD de 28 de maio de 2022 com 72,48% dos votos dos militantes, tornando-se o 19.º presidente social-democrata.