Ministra da Coesão pressiona finalização de investimentos europeus no Algarve

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, pressionou hoje em Loulé, no distrito de Faro, entidades públicas e privadas a finalizarem até ao fim do ano a execução do programa regional Algarve 2020.

No início de uma visita a vários projetos de investimentos que beneficiam de fundos europeus geridos na região pelo programa Algarve 2020, Ana Abrunhosa disse querer fazer "uma última pressão para que o Algarve 2020, o programa regional, se execute na plenitude".

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve já tinha alertado no início do mês que todos os pagamentos de faturas deste programa europeu têm de ser feitas "impreterivelmente" até dezembro.

De acordo com a ministra, a taxa de execução do Algarve 2020 está agora em "cerca de 90%", mas há "urgência que todas as verbas dos fundos sejam aproveitadas" e que seja colocado "o máximo empenho" nesse objetivo.

"Queremos é que as obras que tínhamos planeado se façam até ao fim", disse.

Ana Abrunhosa esteve hoje no Algarve, numa visita que se prolonga até quarta-feira e abrange vários concelhos do sotavento para visitar projetos desenvolvidos com o apoio dos fundos europeus geridos na região, em curso ou em fase de conclusão.

A responsável governamental começou por se deslocar a Loulé para visitar investimentos de infraestrutura científica na área da saúde, promovidos pelo Algarve Biomedical Center (ABC), numa parceria entre a Universidade do Algarve (UAlg) e o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

Segundo um comunicado da CCDR Algarve, estas infraestruturas têm investimentos de 8,87 milhões de euros e visam a criação de um "centro de excelência de investigação".

Ana Abrunhosa também visitou hoje a ampliação e renovação de Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, num investimento total de 3,5 milhões de euros.

Na quarta-feira, Ana Abrunhosa irá visitar, entre outros projetos, as infraestruturas e equipamentos de Saúde do CHUA, em Faro, que beneficia de um investimento total de 7,19 milhões de euros.

O programa operacional regional do Algarve (CRESC Algarve 2020) é um instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do Algarve, integrado no acordo de parceria Portugal 2020.

O programa dispõe de quase 319 milhões de euros de fundos enviados pela União Europeia -- Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo Social Europeu (FSE) -, sendo 140 milhões destinados às empresas.